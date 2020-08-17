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ТАСС
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

Банк России установил на 18 августа 2020 г. официальный курс доллара на уровне 72,9676 рубля, что на 24,81 копейки ниже предыдущего показателя.В источнике
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Аргументы и Факты

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля

Аргументы и Факты07:35
Росбалт

Банк России опустил официальный курс доллара и повысил евро

Росбалт06:22
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 72,9676 руб

Финмаркет05:45
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рублей

ТАСС05:53
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20
Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 17–21 августа

Коммерсантъ14 августа в 17:55

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Коммерсантъ05:23
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США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Совет директоров "Полюса" признал целесообразным и одобрил направление АО "Полюс Красноярск", единственным акционером которого является "Полюс", информационного меморандума владельцам обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото".
Finam.Ru03:57

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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