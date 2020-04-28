Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 22,03 копейки, составив 74,4960 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Политика Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем. 63

Здоровье Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 22

Происшествия В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики. 12

Общество Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования. 278

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости". 1

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Гаджеты LG официально анонсировала новый смартфон LG Velvet Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон. 24

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 157

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Общество Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля. 252

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Общество Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая Отложенная из-за эпидемии коронавируса ежегодная сессия китайского парламента - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – откроется 22 мая, сообщает во вторник Центральное телевидение КНР.

Общество Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами. 130

Гаджеты WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. 11

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