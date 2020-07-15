Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Происшествия
СКР заявил о неопровержимых доказательствах вины губернатора Фургала
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что Сергей Фургал причастен к организации двух убийств и одного покушения.
Говорит Москва вчера в 10:40
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Политика
Кремль отверг обвинения во вмешательстве России в британские выборы
Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в какой-либо стране, в частности в Великобритании.
Lenta.ru 06:12
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Приказ Росжелдора об оснащении железнодорожных вагонов, идущих по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой отменен, дефицита топлива на полуострове в разгар курортного сезона не предвидится.
ТАСС 06:25
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Шоу-бизнес
Ради новой роли в кино 57-летняя Деми Мур стала блондинкой
RuNews24.ru 03:31
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Футбол
Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель
Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.
Газета.Ru 04:44
Политика
Акция «Накормим голубей» в поддержку Фургала пройдет завтра в Хабаровске
В субботу, 18 июля, в Хабаровске пройдет акция "Накормим голубей" в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Эхо Москвы 06:09
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Тюменец снял на видео 92-летнего ветерана, копающегося в мусорном баке
Новости Тюмени 72.ru вчера в 11:42
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
Культуромания 05:06
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Происшествия
Житель Татарстана задержан за организацию убийства в 2003 году
В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00