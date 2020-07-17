Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Piter.tv 03:43
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
РИА Новости 03:09
Политика
Сербская пресса: На Украине вновь призывают решить проблемы с Россией с помощью оружия
В сербском СМИ отмечено, что на Украине вновь стали слышны призывы решить проблемы с Россией с помощью оружия.
Военное обозрение 04:17
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением русской матрешки
Компания по производству смартфонов Apple объявила о новом эмодзи в систему iOS 14. Теперь там появится смайлик с русской матрешкой.
Live24 вчера в 05:14
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
Ранее ГЛАС сообщал, что американцы снова унизились в Сирии. Они попали в ловушку, которую им устроили российские войска.
ГЛАС.RU 03:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Автоспорт
«Я как будто часть эксперимента». Механики находятся на грани бойкота из-за двойных стандартов в «Формуле-1»
Один из механиков анонимно рассказал СМИ, что часть персонала команд близка к тому, чтобы покинуть свои рабочие места.
Матч ТВ 03:49
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
России подсказали решение проблемы дефицита воды в Крыму
Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века.
Утро.ru 16 июля в 09:54
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей.
КП - Крым 03:57
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Общество
Северная Корея разработала одноразовую вакцину от коронавируса
КНДР разработала вакцину от коронавируса и уже приступила к клиническим испытаниям.
Lenta.ru 03:24
Общество
В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом
Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10