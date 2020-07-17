Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Общественное мнение 09:15
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.
РИА Новости 11:10
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
В конгресс США 17 июля внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Известия 12:38
Футбол
Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Игры
Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath
Игромания.ру 10:27
Футбол
Зидан поделился эмоциями после победы «Реала» в чемпионате Испании
Известия вчера в 20:27
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Футбол
Воспитанник «Спартака» раскритиковал трансферную политику клуба, приведя в пример ЦСКА
Воспитанник московский «Спартака», а ныне форвард «Тамбова» Владимир Обухов раскритиковал трансферную политику «красно-белых».
Metaratings 12:02
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
Спортсмену Петру Яну за победу в титульном бое UFC подарили Mercedes.
ФедералПресс 09:47
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной сравнивают с юной Моникой Беллуччи
7Дней.ру вчера в 14:00
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Происшествия
Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии
По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.
Вести.Ru 10:12
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59