Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,4K

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 432

Происшествия В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу. 22

Общество Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров". 421

Политика Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне боестолкновений с Азербайджаном заявил 17 июля, что нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта. 4

Происшествия Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 39

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Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 29

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Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 3,2K