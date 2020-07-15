Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Футбол
Футболист Андре Шюррле завершил спортивную карьеру
Говорит Москва 08:58
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам
Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу.
RT на русском 09:49
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Общество
Фитнес-центрам Оренбургской области разрешили работать с 25% загрузкой
Новые правила будут действовать для въезжающих в Оренбургскую область из других регионов и государств.
Эхо Москвы в Оренбурге 09:51
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне боестолкновений с Азербайджаном заявил 17 июля, что нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.
Известия 09:52
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Россияне в период пандемии могут получить еще 2 выплаты.
Уфимские Заметки 15 июля в 02:24
Происшествия
Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии
По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.
Вести.Ru 10:12
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Общество
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Петербуржцы, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получат стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:15
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Армия и оружие
Власти Азербайджана заявили о тысячах желающих идти воевать с Арменией
Ранее власти Азербайджана заявили об отсутствии необходимости формировать добровольческие отряды в ходе конфликта с Арменией.
Московский Комсомолец 09:57
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Мурашко назвал планируемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
"Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе", - уточнил он во время рабочей поездки в Екатеринбург.
Будущее России. Национальные проекты 07:34
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура 08:04
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
СБУ задержала 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании на украино-российской границе "опасной банды", во главе которой оказался 90-летний ветеран Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 05:41
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
В Сети появились новые шпионские снимки электрического кроссовера Skoda Enyaq iV.
Car.ru вчера в 11:19