Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Футбол
Суд пересмотрел решение по иску к игроку «Локомотива» Мухину в € 350 тысяч
Напомним, Платов требовал с Мухина € 350 тыс. за одностороннее расторжение договора и самостоятельное ведение переговоров с «Локо», однако до рассмотрения апелляции суд принял решение взыскать с игрока 100 тыс. рублей.
Чемпионат 05:45
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
РБК 06:22
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
Диверсант, погибший на окраине Горловки (ДНР), тело которого 15 июля передали на подконтрольную Киеву территорию, являлся американским наемником, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Футбол
В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:53
Шоу-бизнес
Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика
Песков назвал удачей работу с Путиным
Дмитрий Песков прокомментировал свою работу в качестве пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и назвал ее большой удачей.
BFM.ru 06:48
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Наука
У побережья Калифорнии найдены ультра-черные рыбы
Машины и Механизмы 05:11
Футбол
В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
Газета.Ru 06:47
Общество
Ростовский губернатор анонсировал очередное снятие ограничений
Очередное снятие ограничений анонсировал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 06:20
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Общество
«Ростех» открыл в Уфе производство за 8,7 млрд
В создание производства узлов для вертолетных двигателей ГК «Ростехнологии» (контролирует ОДК-УМПО) инвестировало 8,7 млрд рублей, заявил сегодня на церемонии открытия первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.
Правда ПФО 03:09
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Экономика
Москва использует резервный фонд для восстановления экономики
Экономика столицы, как и почти все города мира, испытывает сложности на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:02
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13