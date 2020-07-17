Финансы
Экономика сегодняРубль снизился к доллару и евро в начале торгов Московской биржи
Доллар подорожал на 4 копейки — до 71,57 рубля, согласно данным Московской биржи утром 17 июля. Курс евро расчетами "завтра" на 10:04 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 2 копейки и составил 81,51 рубля.
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Полиция возбудила уголовное дело после инцидента с Доменико Тедеско
Полиция приступила к расследованию инцидента с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, сообщает телеграм-канал.
Чемпионат 07:03
Культура
Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
Агентство Москва 06:51
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Гаджеты
Представлена кинокамера Blackmagic URSA Mini Pro
Megaobzor.com 04:54
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Политика
Жириновский назвал издевательством условия содержания Фургала в СИЗО: «Это порождает новые сомнения»
В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала постоянно возникают новые вопросы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
БИЗНЕС Online 07:40
Политика
Рада приняла заявление по поводу голосования по поправкам в Крыму
Депутаты Верховной рады Украины приняли заявление относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации в Республике Крым и Севастополе.
РИА Новости Крым 06:13
Общество
В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки
В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
Происшествия
Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Политика
Трутнев: врио главы Хабаровского края назначат в ближайшее время
Врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время.
EastRussia вчера в 22:29
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Финансы
Российские банки в июне заработали около 70 млрд руб. прибыли
Российские банки в июне заработали около 70 млрд рублей против околонулевой прибыли в мае этого года.
ТАСС 06:31
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Путешествия
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах
В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходиться "лежать друг на друге" из-за недостатка свободного места.
Московский Комсомолец 02:23
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times.
Инфорос 04:01
Общество
Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами
Прага, 17 июля 2020, 14:31 — REGNUM Знакомый экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, чешский журналист Мартин Лариш опроверг какие-либо связи со специальными службами своей страны.
REGNUM 07:31
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Единоборства
Пётр Ян получил перелом перед боем с Алду
Sport.ru 07:45
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Происшествия
Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей
Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53