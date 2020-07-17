Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 71,71 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей
Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Общество
Свердловский губернатор объяснил, почему к пациентам не приходят врачи
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил причину нехватки медработников в регионе.
Европейско-Азиатские новости 15 июля в 09:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков публично рассказал об отношениях с Татьяной Навкой
В своем недавнем интервью на радио Песков рассказал о своих отношениях с женой Татьяной Навкой.
Bimru.ru 09:54
Общество
Кадыров обязал чеченцев подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что каждый житель республики обязан подписаться на страницы телеканала «Грозный» в соцсетях.
Компания 10:27
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе.
Российская газета 09:13
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Происшествия
СК сомневается, что полицейский мог сломать руку журналисту Френкелю
Петербургский следственный комитет назначил экспертизу в рамках доследственной проверки после инцидента с полицейским, который сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю.
МР7.ру вчера в 12:59
Общество
Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку
Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Футбол
Канте не сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не поможет своей команде в полуфинальной игре Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».
Бомбардир.ру 11:43