Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,42 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля

ПРАЙМвчера в 04:34
Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известия24 августа в 06:18
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 августа в 03:02
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru24 августа в 03:19
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Московский Комсомолец24 августа в 03:11
Аргументы и Факты

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Мосбиржи

Аргументы и Факты24 августа в 03:59
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАСС24 августа в 03:02

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
2,1K

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
85

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Dailyвчера в 04:33
1

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.ру24 августа в 15:58
931

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
32

В Москве заместителю госсекретаря США подали щи с грибами

Первому заместителю американского госсекретаря Стивену Бигану, которые приехал в российскую столицу для встречи с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, накрыли русский стол.
Комсомольская правдавчера в 08:39
15

КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
RT на русскомвчера в 12:29