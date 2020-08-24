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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,42 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 31,85 копейки, составив 74,4184 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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Известия

Рубль укрепился к евро и доллару

Известиявчера в 06:18
Росбалт

Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

Росбалт03:53
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля

ПРАЙМ04:34
Expert.ru

Курс доллара: Сбербанк назвал важный рубеж для рубля

Expert.ru06:44
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,52 рубля

ТАССвчера в 03:02

Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Lenta.ru07:51
3

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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На Кубани из района лесного пожара эвакуировали тысячу туристов

Анапа, Краснодарский край, 25 августа 2020, 12:25 — REGNUM Около тысячи туристов эвакуировали из района лесного пожара в Анапе Краснодарского края 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
REGNUM05:25
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ru08:23
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Латвия пригрозила прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией

Латвия прекратит покупать и продавать электроэнергию Белоруссии в случае запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщил во вторник премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
Взгляд.ру13:45
6

Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru14:03
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