Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 9,42 копейки, составив 74,5126 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Политика Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews во вторник признал, что не все члены Евросоюза хотят видеть его страну в составе интеграционного объединения. 17

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Футбол «Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб «Барселона» отреагировала на информацию о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси уведомил клуб о своем желании покинуть команду.

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Футбол Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. 1

Космос NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода на Марс NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода Perseverance на Марс, приземление которого намечено лишь на февраль 2021 года.

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Здоровье В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу. 6

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Армия и оружие Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.

Общество Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями. 6K

Игры GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля. 2