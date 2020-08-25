Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 74,51 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 9,42 копейки, составив 74,5126 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработано 7388 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами спецоперации Вооруженных сил Украины — генерал-майора Григория Галагана.
Известия 15:26
Здоровье
Регулярное употребление кофе защищает от рака печени
Если же увеличить дозу ежедневного употребления кофе до 4 и более чашек, риск развития болезни сокращается на 41 процент, а шанс летального исхода – на 71 процент.
Evo-rus.com вчера в 01:48
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Зарегистрирована вакцина от коронавируса в форме лиофилизата или порошка, сообщили в Минздраве.
Российская газета 14:03
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Жених вытащил невесту за волосы и выкинул из дома. О подробностях происшествия в интервью "МК" рассказал близкий семьи Сидакова.
Pravda.Ru вчера в 11:09
Политика
Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:58
Политика
Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews во вторник признал, что не все члены Евросоюза хотят видеть его страну в составе интеграционного объединения.
Парламентская газета 15:34
Политика
Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссия 11:52
Футбол
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
«Барселона» отреагировала на информацию о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси уведомил клуб о своем желании покинуть команду.
Lenta.ru 15:36
Общество
Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии
RT на русском 14:19
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Кстати, как и в самой России особого смысла в интеграции тоже не видят.
Эхо Москвы вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что ее мама перенесла инсульт.
Газета.Ru 11:11
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ 12:50
Общество
В Минске задержали нескольких участников протестной акции оппозиции
Правоохранители задержали нескольких участников протестной акции оппозиции в центре Минска.
ТАСС 15:06
Космос
NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода на Марс
NASA запустило сервис для отслеживания полета марсохода Perseverance на Марс, приземление которого намечено лишь на февраль 2021 года.
Ferra 10:49
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Поединок для 40-летнего боксёр из России оказался сложным – в четвёртом раунде он дважды падал на пол от результативных ударов британца.
Evo-rus.com вчера в 05:30
Здоровье
В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком
Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета 08:16
Транспорт
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Единственный троллейбусный маршрут в Москве оставят между Комсомольской площадью и улицей Новорязанская.
Российская газета 04:37
Армия и оружие
Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений
Как заявляется, во вторник к востоку от Готланда прошли учения российских десантных кораблей, что послужило причиной того, что шведская армия активизировала свои действия в этом районе.
РИА Новости 15:49
Футбол
ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Фукса
Бразильский защитник Бруно Фукс официально стал игроком московского ЦСКА.
Российская газета 08:40
Общество
Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.
Вести.Ru 12:14
Происшествия
Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство
Российская газета 10:15
Общество
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета вчера в 12:40
Авто
В России началось производство нового KIA Sorento
Калининградский завод «Автотор» начал производство кроссовера KIA Sorento четвертого поколения для рынка России.
Автоновости дня 13:55
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Российская газета вчера в 06:39
Игры
GTA Online: датамайнеры смогли активировать секретную миссию с НЛО
Ранее в этом месяце Rockstar выпустила «летнее обновление» для Grand Theft Auto Online, однако в файлах этого обновления датамайнеры нашли секретную миссию с НЛО и кражей частей космического корабля.
Игромания.ру 03:41
Общество
Директор Корчевникова опроверг данные об осложнениях у артиста
Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди назвал ложными данные о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего.
News.ru 15:06
Финансы
Курс евро превысил 89 рублей впервые с марта 2020 года
Москва, 25 августа 2020, 18:38 — REGNUM Курс евро во вторник, 25 августа, превысил отметку в 89 рублей.
REGNUM 11:38