Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Происшествия
В Красноярске с поличным задержали стрелка по машинам
В Красноярске полицейские задержали мужчину, который подозревается в повреждении автомобилей в Свердловском районе.
Городские новости. Красноярск 04:24
Кино
Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов
Экспертные советы подвели итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам, Минкультуры РФ рекомендовало поддержать 64 проекта, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:47
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, согласно которому 31 декабря в 2021 г. будет выходным днем, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.
Ведомости 02:57
Политика
В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке насильно вывезти ее из Белоруссии она порвала свой паспорт, и пограничники не могли ее пропустить.
Интерфакс 04:30
Политика
В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину.
РИА Новости 03:37
Общество
Облегчённый вариант вакцины от коронавируса выпустят в России
Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года и стала первым в мире подобным препаратом, прошедшим регистрацию.
REGNUM 01:20
Экономика
Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России
По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК 03:00
Гаджеты
Блогер показал, как выглядит недорогая версия игровой приставки Xbox
Вместе с игровой приставкой Xbox Series X, релиз которой запланирован на ноябрь, выйдет и бюджетная версия с названием Xbox Series S. Внешность доступной консоли раскрыл техноблогер Брэд Сэмс в своем Twitter.
РИА Новости 04:37
Кино
Китайская короткометражка получила приз кинофестиваля в Венеции
Напомним, в 2006 году главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Натюрморт» («Стиль жизни») китайского режиссера Цзя Чжан-Кэ.
ИА Красная Весна 02:58
Политика
В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального
Ранее российские врачи обратились к немецким коллегам с просьбой создать совместную комиссию по делу Навального.
Evo-rus.com 01:22
Общество
Шесть случаев коронавируса выявили в Домодедове за минувшие сутки
В Домодедове за миинувшие сутки выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 2 141 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
РИАМО в Домодедово вчера в 07:21
Политика
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даст большое интервью российским журналистам — Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну.
Известия 03:21
Экономика
Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену
В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»).
Ведомости вчера в 16:54
Финансы
Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.
Urbc.Ru вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с Аллой Пугачевой в очередной раз опроверг Максим Галкин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:17
Культура
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах.
Evo-rus.com 03:42
Здоровье
В Самарской области сохраняется масочный режим
В регионе не наблюдается рост количества пациентов с внебольничной пневмонией, уменьшилось количество тех, у кого коронавирус протекает без проявления симптомов.
Evo-rus.com 04:38
Общество
Военному историку Жукову назначили 12,5 года колонии за госизмену
Капитана ВС РФ в запасе, военного историка Андрея Жукова приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в государственной измене.
Известия 03:43
Происшествия
Задержанную ФСБ школьницу выпустили из психдиспансера в Красноярске
Российская газета 03:47
Политика
Трамп пообещал покончить с зависимостью экономики США от Китая
Президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента «отвязать» экономику страны от китайской и сделать бизнес США независимым.
Росбалт вчера в 23:14
Авто
Hyundai и Kia отзывают 591 тыс. автомобилей в США
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Общество
Роскомнадзор обвинил Google в цензуре
В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском 03:23
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
Киев, 8 сентября 2020, 03:52 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Украины, инициированные в связи с нарушением перемирия в Донбассе, не состоялись.
REGNUM вчера в 20:52
Общество
Финляндия продлила запрет на въезд российских граждан
Въезд на территорию Финляндии разрешается лишь некоторым категориям граждан.
Evo-rus.com 00:10
Футбол
«Зенит» получит 10% от трансфера Лесового в «Динамо»
Vprognoze.ru 02:20
Шоу-бизнес
Арсений Шульгин женился на бывшей избраннице сына мэра Владивостока
Певица Валерия в конце лета сыграла свадьбу своего 21-летнего сына Арсения Шульгина.
Shraibikus News вчера в 14:08
Театры
Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова
Подчеркивается, что у Матвеева сегодня новые планы, в связи с чем он больше не сможет появляться в труппе театра.
Evo-rus.com 01:39
Космос
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com вчера в 05:48