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Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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Профиль

Доллар подорожал до 76,25 рубля

Профиль12:42
Банки.ру

Доллар и евро подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:32
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Телеканал 360°

Рубль падает к доллару и евро

Телеканал 360°07:20
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компания03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, после завершения его участия главой станет министр иностранных дел Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН
РИА Новости15:02
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин", замаскированный под грузовой состав, неуловим для разведки противника и способен нанести удар из любой точки огромной страны, что сильно беспокоит потенциальных противников Москвы.
Российская газета04:07
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«Милан» провёл беседу с агентами двух игроков киевского «Динамо»

Представители «Милана» встретились с агентами Стефано Антонелли и Фабио Париси, которые представляют интересы футболистов киевского «Динамо» — защитника Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супряги, утверждает Football Italia со ссылкой на MilanNews.
Чемпионат14:55

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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