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Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компания03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
Банки.ру

Доллар и евро подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:32
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профиль03:44
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32

Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
REGNUM11:54
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БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК11:18
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему после задержания предлагали вывезти ее за границу для «деэскалации» ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.
Lenta.ru12:28

Темы Windows 10 оказались опасны

Лазейка кроется в настройках тем Windows 10, которая позволяет злоумышленникам получить учётные данные пользователя с помощью создания специальной темы для проведения атаки с названием Pass-the-hash (один из видов атаки повторного воспроизведения).
iXBT.com09:42

Конгрессмены США призвали реагировать на инцидент с Навальным по аналогии со Скрипалями

Президент США Дональд Трамп должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который, по утверждениям властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества.
ТАСС12:48

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ОМОН начал жестко задерживать протестующих на проспекте Машерова, которые ранее в составе нескольких сотен человек двинулись маршем от Комаровского рынка к площади Независимости, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС12:26
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