Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля
Смотрите также
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Лукашенко даст интервью российским СМИ
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о задержании Марии Колесниковой
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию
Кипрская газета опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов»
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений
На Венецианском кинофестивале показали три фильма из России
ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска
Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
В Германии не планируют разъяснять выводы о состоянии Навального
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
Подробнее о событии