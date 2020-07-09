Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек

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