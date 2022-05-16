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Средние цены на бензин Аи-100 без учета Shell снизились за неделю на 16 копеек в Москве

Средние цены на бензин марки Аи-100 без учета сети Shell на московских заправках с 11 по 16 мая снизились на 16 копеек, до 60,97 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
ПРАЙМ
Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ.
РИА Новости
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.
РИА Новости
Также ранее kp.ru писал, что цены на бензин в США обновили исторические максимумы.
Комсомольская правда

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Цены на бензин в России снизились за неделю
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