Будьте в Плюсе

Российский бензин Аи-92 подорожал на 7 копеек за прошлую неделю

Стоимость бензина по Москве повысилась в течение минувшей недели.
Banki Loans
Бензин АИ-95 подорожал на 9 копеек - до 49,98 рубля за литр, стоимость бензина АИ-98 также возросла на 9 копеек - до 57,65 рубля за литр.
Агентство нефтегазовой информации
Цена литра АИ-98 осталась прежней – 55,31 рубля за литр.
Высота 102
Дизельное топливо увеличилось в цене на 3 копейки - до 50,69 рубля за литр.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

Российский бензин Аи-92 подорожал на 7 копеек за прошлую неделю
Banki Loansвчера в 14:09
Рост цен на бензин отмечен в Забайкалье
REGNUMвчера в 02:58
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 7 копеек
ТАСС1 сентября в 12:01
Росстат: розничные цены на бензин продолжают расти, Аи-95 приближается к 50 рублям за литр
ПРАЙМ1 сентября в 12:59
Цены на бензин в Тульской области снова подросли
Московский Комсомолец Тула1 сентября в 12:56
В Набережных Челнах снова подорожал бензин
Челнинские известия31 августа в 11:00
На 7 копеек за неделю подорожал бензин Аи-92 в России
Набат30 августа в 23:00

Интересное

ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре

Утреннее шоу (2 сезон) Половое воспитание (3 сезон) 17 сентября Netflix Британский комедийно-драматический сериал хоть и говорит о проблемах в сексуальной жизни подростков, но делает он это максимально лампово.
Киноафиша Россиивчера в 12:00