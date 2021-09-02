Banki LoansРоссийский бензин Аи-92 подорожал на 7 копеек за прошлую неделюСтоимость бензина по Москве повысилась в течение минувшей недели.Banki LoansБензин АИ-95 подорожал на 9 копеек - до 49,98 рубля за литр, стоимость бензина АИ-98 также возросла на 9 копеек - до 57,65 рубля за литр.Агентство нефтегазовой информацииЦена литра АИ-98 осталась прежней – 55,31 рубля за литр.Высота 102Дизельное топливо увеличилось в цене на 3 копейки - до 50,69 рубля за литр.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьНабатНабатДеловой квадратСтолица на ОнегоБрянские новостиТИАOm1.ruREGNUMПенза-ВзглядZAB.RUБлокнот ВолгоградТВ-21ФАНБлокнот ВолжскийПодробнее о событииРоссийский бензин Аи-92 подорожал на 7 копеек за прошлую неделюBanki Loansвчера в 14:09Рост цен на бензин отмечен в ЗабайкальеREGNUMвчера в 02:58Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 7 копеекТАСС1 сентября в 12:01Росстат: розничные цены на бензин продолжают расти, Аи-95 приближается к 50 рублям за литрПРАЙМ1 сентября в 12:59Цены на бензин в Тульской области снова подрослиМосковский Комсомолец Тула1 сентября в 12:56В Набережных Челнах снова подорожал бензинЧелнинские известия31 августа в 11:00На 7 копеек за неделю подорожал бензин Аи-92 в РоссииНабат30 августа в 23:00Показать ещёОценить29Поделиться