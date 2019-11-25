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Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Спорт МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.

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Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

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Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Гаджеты NVIDIA представила ускоритель Tesla V100s: ещё капельку Тихо и незаметно корпорация NVIDIA обновила серию ускорителей Tesla, добавив в неё модель V100s, которая впервые была замечена на суперкомпьютерной выставке-конференции SC19 на прошлой неделе.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

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