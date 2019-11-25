Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Спорт
МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные
Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
Политика
Матвиенко заявила о необходимости снизить налоги для малого бизнеса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что малый и средний бизнес нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Политика
Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию Сахарова
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Общество
В Польше задержали сотрудников газовой компании за контракты с Россией
В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
Армия и оружие
Самолет-разведчик США замечен у российских границ
Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Происшествия
Названа причина катастрофы Boeing 737 в 2016 году
Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.
Экономика
Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме
Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Госдуме одобрили предложение сделать 31 декабря выходным днем
Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Тамара Плетнева одобрила идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе представительниц прекрасного пола.
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве
Сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают документы в здании морской спасательной службы Росморречфлота в Москве.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Футбол
Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
Гаджеты
NVIDIA представила ускоритель Tesla V100s: ещё капельку
Тихо и незаметно корпорация NVIDIA обновила серию ускорителей Tesla, добавив в неё модель V100s, которая впервые была замечена на суперкомпьютерной выставке-конференции SC19 на прошлой неделе.
Общество
«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии
Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Общество
За последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения
На протяжении последних пяти лет в России наблюдается рост эмиграционных настроений общества, следует из опроса «Левада-центра».
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Товарищеский турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля. Первый свой матч в его рамках «Крылья Советов» поведут 15 февраля.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.