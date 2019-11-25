Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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В Катовице задержали трёх бывших сотрудников газовой компании EuRoPol, которые подписали невыгодный договор с российским «Газпромом».
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Армия и оружие

Самолет-разведчик США замечен у российских границ

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
Вестник Кавказа вчера в 08:20
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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Происшествия

Названа причина катастрофы Boeing 737 в 2016 году

Авиакатастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.
Lenta.ru 09:14
Экономика

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Газета.Ru 07:12
Общество

В Госдуме одобрили предложение сделать 31 декабря выходным днем

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Тамара Плетнева одобрила идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе представительниц прекрасного пола.
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Происшествия

Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве

Сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают документы в здании морской спасательной службы Росморречфлота в Москве.
Lenta.ru 08:58
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Футбол

Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
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Гаджеты

NVIDIA представила ускоритель Tesla V100s: ещё капельку

Тихо и незаметно корпорация NVIDIA обновила серию ускорителей Tesla, добавив в неё модель V100s, которая впервые была замечена на суперкомпьютерной выставке-конференции SC19 на прошлой неделе.
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«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии

Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Profinance.ru 08:12
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
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За последние пять лет в России усилились эмиграционные настроения

На протяжении последних пяти лет в России наблюдается рост эмиграционных настроений общества, следует из опроса «Левада-центра».
Коммерсантъ 05:49
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
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«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре

Товарищеский турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля. Первый свой матч в его рамках «Крылья Советов» поведут 15 февраля.
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Суд освободил от наказания лидера «Христианского государства»

РБК 09:05
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
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