Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРазмер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
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Средний депозит россиян в банках оценили в ₽200 тыс

РБКвчера в 19:45

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Газета.Ru01:40

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:28

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 19:52

Назван средний размер банковских счетов россиян

Московский Комсомолец04:36

Названы суммы на счетах россиян

Lenta.ruвчера в 19:10

Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:50
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Политика

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Происшествия

В Нижегородской области школьники массово отравились газом

По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Ведомости 05:38
Музыка

Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 03:39
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Футбол

«В квартире сидели боевики, пока ее не разбомбили». Интервью тренера, отдавшего 10 лет «Краснодару»

Фоменко отдал «Краснодару» девять лет, поработав с Муслиным, Шалимовым, Кононовым и Мусаевым, а в прошлом сезоне числился формально главным тренером.
Sport24.ru 00:15
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

Известия вчера в 05:26
Футбол

Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Sport24.ru 03:13
Политика

Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:39
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Политика

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
РИА Новости 01:53
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Культура

Дана Борисова стала первой участницей бьюти-шоу Алексея Панина

43-летняя Дана Борисова поделилась фотографией с ведущей шоу Татьяной Альферович и Алексеем Паниным в своем Instagram-аккаунте, подписав публикацию подробностями участия в проекте.
VSE42.RU 04:27
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

Газета.Ru 05:01
Политика

Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Московский Комсомолец вчера в 07:13
Футбол

Еськов не получит назначения в следующем туре чемпионата России

Арбитр Алексей Еськов не получит назначения в следующем туре Российской премьер-лиги после ошибки в матче между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом", сказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 05:58
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Общество

Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России

Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
REGNUM 02:15
Происшествия

Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно

Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:22
Политика

Лукашенко заявил о важности завершения формирования правовой базы с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска выстраивать взаимоуважительный диалог с ЕС и подчеркнул, что важно завершить формирование договорно-правовой базы с Евросоюзом, желательно, без предварительных условий.
РИА Новости 05:15
Авто

Начались продажи Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ объявил о старте продаж моделей семейства Lada Vesta, оснащенных японским вариатором Jatco и новым мотором Renault-Nissan Бесступенчатую трансмиссию получили обновленные седан, универсал и версии Cross.
Авторамблер 05:35
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Футбол

Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо»

Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Российская газета 04:42
Авто

В России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора

Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года.
RT на русском 02:34
Политика

Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Ведомости 05:11
Политика

В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии

Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.
Интерфакс 05:27
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