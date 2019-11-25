Экономика
РИА НовостиРазмер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.
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Политика
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Происшествия
В Нижегородской области школьники массово отравились газом
По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Футбол
«В квартире сидели боевики, пока ее не разбомбили». Интервью тренера, отдавшего 10 лет «Краснодару»
Фоменко отдал «Краснодару» девять лет, поработав с Муслиным, Шалимовым, Кононовым и Мусаевым, а в прошлом сезоне числился формально главным тренером.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Политика
Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Политика
Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Культура
Дана Борисова стала первой участницей бьюти-шоу Алексея Панина
43-летняя Дана Борисова поделилась фотографией с ведущей шоу Татьяной Альферович и Алексеем Паниным в своем Instagram-аккаунте, подписав публикацию подробностями участия в проекте.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Футбол
Еськов не получит назначения в следующем туре чемпионата России
Арбитр Алексей Еськов не получит назначения в следующем туре Российской премьер-лиги после ошибки в матче между "Оренбургом" и грозненским "Ахматом", сказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Общество
Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России
Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
Происшествия
Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно
Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
Политика
Лукашенко заявил о важности завершения формирования правовой базы с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска выстраивать взаимоуважительный диалог с ЕС и подчеркнул, что важно завершить формирование договорно-правовой базы с Евросоюзом, желательно, без предварительных условий.
Авто
Начались продажи Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил о старте продаж моделей семейства Lada Vesta, оснащенных японским вариатором Jatco и новым мотором Renault-Nissan Бесступенчатую трансмиссию получили обновленные седан, универсал и версии Cross.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Футбол
Милевский разрыдался после чемпионства «Динамо»
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Авто
В России с 2020 года могут вырасти цены на автомобили из-за утильсбора
Правительство России согласовало увеличение ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года.
Политика
Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Политика
В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии
Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.