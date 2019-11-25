Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.

Спорт Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.

Общество Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.

Происшествия Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

Политика Медведев отказался отменять контрсанкции Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.

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Политика Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.

Гаджеты Nvidia сделала свой чудовищный графический ускоритель ещё быстрее Обновлённая модель называется Tesla V100s. Она основана на том же GPU GV100 с тем же чудовищным количеством активных ядер CUDA (5120).

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Общество Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.