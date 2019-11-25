Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Обновлённая модель называется Tesla V100s. Она основана на том же GPU GV100 с тем же чудовищным количеством активных ядер CUDA (5120).
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Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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