Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Политика
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Политика
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Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
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