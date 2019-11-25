Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника «власовцам»
Если руководство пражского района Прага-Ржепорые пойдет на установку памятника, оно нарушит обязательства Чехии, которая является участником Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям, пишет газета «Известия».
Происшествия
В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар
Пожар произошел в одном из мебельных магазинов в Иркутске.
Здоровье
Ученые выяснили, что чувствует впавший в кому человек
Исследователи годами пытаются выяснить, что на самом деле чувствует человек, «зависший» между жизнью и смертью.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber
TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами
Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Происшествия
В центре Харькова взорвали машину адвоката
В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
Спорт
Первый канал покажет часть лыжного Кубка мира
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эксклюзивном интервью «СЭ» сообщила, что часть гонок Кубка мира покажет Первый канал.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Здоровье
Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер
Рубцовских депутатов накануне, 22 ноября, не пустили на порог туберкулезной больницы села Лебяжье Егорьевского района, куда должны перевести больных из круглосуточного стационара.
Политика
Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью
Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Происшествия
Кораблекрушение погубило 14 тысяч овец в Черном море
Большое грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось у побережья Румынии.
Шоу-бизнес
Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Краснодарский край направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства.