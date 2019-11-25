Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестана (22 тыс. руб.), Тувы (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.). По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует тоже Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.
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