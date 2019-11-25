Экономика
Российская газетаСредний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом. Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей.
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Армия и оружие
Израиль нанёс авиаудары по позициям ХАМАС в ответ на обстрелы
Израильская авиация нанесла удары по нескольким позициям ХАМАС в секторе Газа после того, как в сторону Израиля были совершены ракетные атаки.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада показала, как особенная дочь забавно учит английский
Писательница, теле- и радиоведущая, политик Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская живет с синдромом Дауна.
Происшествия
МАК назвал причины катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону в 2016 году
Причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году стали ошибки пилотов.
Происшествия
В Якутске мужчина с ножом ворвался в тренажёрный зал
В Якутске, в спорткомплексе «Модун» неизвестный мужчина в тренажёрном зале на глазах у посетителей тыкал ножом себе в живот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Сколько потенциальных банкротов становятся реальными По данным НБКИ, за год число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений (с 2016 года, после вступления в силу закона о личном банкротстве граждан).
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Происшествия
Председатель Следственного комитета России встретился с кадетами
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с обучающимися ведомственных образовательных организаций СКР из числа детей-сирот.
Наука
В США провели первые испытания лекарства от старения кожи
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Фигурное катание
Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп
Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.