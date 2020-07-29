Общество
RT на русскомСредний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT. Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Политика
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями
Парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями, телеканал NTV.
Московский Комсомолец 01:23
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости вчера в 17:50
Здоровье
Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Приморье
В Приморье за последние сутки умерли три пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае возросло до 77.
EastRussia вчера в 22:43
Общество
Forbes отметил возросший интерес россиян к «золотым паспортам»
Россияне стали проявлять особый интерес к "золотым паспортам" — это программа, благодаря которой можно получить вид на жительство в любой стране в обмен на вложения, в том числе за покупку недвижимости.
Политика Сегодня 27 июля в 12:58
Происшествия
Алтайская чиновница осуждена на три года за взяточничество
Сотрудницу ведомства приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
Алтайская правда 00:12
Авто
Бренд Maserati выпустит две особые модели
Бренд Maserati анонсировал выпуск спортивных версий седанов Ghibli и Quattroporte, которые должны дебютировать 10 августа.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com вчера в 04:29
Политика
Правительство Хабаровского края формально ушло в отставку
Министры правительства Хабаровского края сложили полномочия в порядке стандартной процедуры, связанной со сменой главы региона.
Губерния вчера в 23:02
Экономика
Старейший в мире оператор tax free впервые раскрыл свою выручку в России
Называющая себя лидером среди операторов tax free швейцарская Global Blue впервые сообщила в своей отчетности показатели российского подразделения.
РБК 01:00
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Общество
Во Вьетнаме зафиксировали вспышку более агрессивной формы коронавируса
Власти Вьетнама объявили о вспышке коронавируса в более агрессивной форме.
ВашГород.ру вчера в 22:13
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru вчера в 05:47
Происшествия
Прокурор запросил 5,5 лет колонии для экс-главы РАО Федотова
Прокурор попросил суд 28 июля приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова по делу о мошенничестве.
Известия вчера в 08:29
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Экономика
Отельеры и рестораторы больше всех сократили расходы на зарплаты
В апреле расходы компаний на зарплаты падали на 6%, в мае — на 8%.
Известия вчера в 18:00
Авто
Mitsubishi обновил хэтчбек и седан Mirage
Снова представленный в виде хэтчбека и седана (последний имеет приставку G4), Mirage 2021 модельного года получает «свежее лицо», которое включает в себя последние реплики стилей Mitsubishi.
32CARS.ru вчера в 07:30
Игры
Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября
Игромания.ру вчера в 04:43
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Происшествия
В Хакасии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла
Магнитуда землетрясения - 3,1 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Хакасия-Информ 00:47
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 26 июля в 09:37
Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 18:48
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36