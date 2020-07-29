Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.

с чего всё началось

Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT. Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей.

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

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