Общество
Российская газетаСредний чек на набор первоклассника вырос на 55%
Как сообщает RT со ссылкой данные исследования одной из российских IT-компаний, это на 55% выше, чем годом ранее. При этом число покупок таких наборов выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года. Аналитики считают: на рост продаж повлиял отложенный спрос.
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с чего всё началось
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.RT на русскомвчера в 23:40
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Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу
Комсомольская правда02:41
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 02:21
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РИА Новости вчера в 08:28
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
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Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
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Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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Интерфакс 03:15