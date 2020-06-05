Экономика

АБНАБНВыручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Малый бизнес восстановил оборот на треть

Вести.Ruвчера в 23:50

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

ТАСС02:23

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

АБН03:31

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

Телеканал 360°вчера в 20:59

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
1,9K
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Польша закончила первый этап работ по строительству искусственного канала на Балтийской косе.
Газета.Ru 05:02
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,7K
Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Коммерсантъ 04:44
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 06:04
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Здоровье

Роспотребнадзор ответил на мнения о ненужности масок на улице

Напомним, ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение масок на улице нецелесообразно и даже опасно, потому что может спровоцировать рост таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.
Росбалт вчера в 07:29
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

Из-за верности советскому мультфильму «Ну, погоди!» люди просто не воспринимают современный образ Волка.
Взгляд.ру вчера в 14:10
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей

НТВ 03 июня в 07:56
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Футбол

Тимо Вернер может перейти в «Челси»

Газета.Ru 02:06
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
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Экономика

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
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Новый Renault Logan снова появился на тестах

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