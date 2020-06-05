В России выручка алкогольных магазинов в мае этого года упала на 34% по сравнению с прошлым годом, уменьшился также средний чек и достиг 366 рублей. В среднем за май выручка малых и средних предприятий в России снизилась на 41%.

Выручка алкогольных магазинов в мае в России упала на треть

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