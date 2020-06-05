Экономика
ИзвестияСредний чек повседневных покупок вырос в мае
«Вопреки утверждениям, что россияне спиваются в карантине, мы не фиксировали сильного роста продаж алкомаркетов, наоборот, тренд потребления в этом году сместился в сторону магазинов пива», — добавил он.
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с чего всё началось
В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.Известиявчера в 19:30
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Комсомольская правда04:42
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Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
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Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru 03 июня в 10:36
Общество
Опубликованы снимки разлива топлива в Норильске из космоса
Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/oqZ5Palras— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 4, 2020 Ранее сообщалось, что Росгвардия будет следить за ситуацией в Норильске.
НТВ вчера в 16:09
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Стали известны сезонные зарплаты всех игроков «Ак Барса»
Реальное время 03 июня в 04:47
Культура
Кто помнит ролик-мем «Очень плохая музыка»? С помощью нейросети теперь он доступен в HD-качестве
Авторы ютьюб-канала Veskercon Live придумали гениальную идею: с помощью нейросетей они улучшают качество старых видеороликов, ставших в каком-то смысле культовыми.
Playboyrussia.com вчера в 12:03
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Ведущие программы «Модный приговор» довели Юлию Барановскую до слёз
Актуальные Новости вчера в 12:00
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Экономика
Мэры городов Сибири и Дальнего Востока просят правительство помочь бюджетам
Новосибирск, 5 июня 2020, 09:25 — REGNUM Главы городов Сибири и Дальнего Востока по видео-конференц-связи обсудили социально-экономическую ситуацию в регионах в условиях эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:25
Авто
Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции
Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.
Российская газета 05:25
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra стоят 74 990 и 99 990 соответственно, но ритейлеры их отдают за 64 990 и 89 990 рублей соответственно.
Astera вчера в 14:50
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Общество
Нижегородцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию дистанционно
Нижегородская область вошла в число регионов, где избиратели смогут дистанционно проголосовать за поправки в Конституцию РФ.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:45
Культура
Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя
РИА Новости вчера в 09:12
Экономика
ГК «Расцветай» получит 9 млрд на строительство в центре Новосибирска
Кредит на 9 млрд 56 млн рублей получила группа компаний «Расцветай» от банка ДОМ.РФ.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:58
Шоу-бизнес
Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа
Артистка отметила, что настолько натуральной она давно уже себя не помнит. В 23 года Семенович стала участницей группы «Блестящие».
MedikForum.ru вчера в 06:50
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели уже 3363 человека
По данным на утро 3 июня 2020 года, в Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 03 июня в 02:21
Киберспорт
Появился первый геймплей Total War Saga: TROY
Первые сутки Total War: Troy будет доступна совершенно бесплатно. Выход стратегии в Steam состоится в августе 2021 года.
Городской портал Новый Нижний вчера в 18:00
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM вчера в 12:34
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe 02 июня в 23:39
Экономика
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости 01:00
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру вчера в 14:10
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Раскрыты долги Волочковой и Тимати
Lenta.ru 05:33