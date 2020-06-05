Экономика

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«Вопреки утверждениям, что россияне спиваются в карантине, мы не фиксировали сильного роста продаж алкомаркетов, наоборот, тренд потребления в этом году сместился в сторону магазинов пива», — добавил он.
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Средний чек повседневных покупок вырос в мае

В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.
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Средний чек повседневных покупок вырос в мае

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