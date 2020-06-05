Экономика

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В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.
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Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%

Газета.Ru07:21

Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

Комсомольская правда04:42

Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

RT на русскомвчера в 20:08

Выручка алкомаркетов в мае рухнула на 34 процента

ФедералПресс03:15

Россияне стали больше тратить на еду и лекарства. Но на алкоголь средний чек уменьшился

URA.Ruвчера в 22:43

Исследование: выручка алкогольных магазинов в России в мае упала на 34%

ТАСС02:23

Средний чек повседневных покупок вырос в мае

Известиявчера в 19:30
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Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
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График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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