Экономика
ИзвестияСредний чек повседневных покупок вырос в мае
В период карантина россияне изменили свое потребление: стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил «Известиям» гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос.
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Комсомольская правда04:42
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"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
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Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума.
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Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России
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График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34