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Rambler News Service
Rambler News Service

Средний чек россиян сократился в конце июля

«На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля», — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей или на 6,5%. Аналитики констатируют замедление роста чека против прошлого года.В источнике
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News.ru

Россияне сократили свои расходы в конце июля

На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».
News.ruвчера в 03:40
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Россияне сократили средний чек в конце июля

Экономика сегоднявчера в 12:48
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Расходы россиян сократились в конце июля

Телеканал 360°вчера в 10:32
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Россияне сократили свои расходы в конце июля

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Средний чек россиян сократился в конце июля

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Московский Комсомолец

В конце июля россияне сократили свои расходы

Московский Комсомолецвчера в 07:08
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Россияне сократили ежедневные расходы в июле

Комсомольская правдавчера в 05:41
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Исследования показали, что в конце июля россияне сократили свои расходы

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Забайкалец Андрей Шаронов вышел в финал конкурса с документальным фильмом «Один человек из книги войны» в номинации «Характер.ДВ», а фильм Баяра Барадиева стал финалистом в рубрике «Сила.ДВ».
Московский Комсомолец Читавчера в 04:28