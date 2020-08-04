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Rambler News Service
Rambler News Service

Средний чек россиян сократился в конце июля

«На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля», — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей или на 6,5%. Аналитики констатируют замедление роста чека против прошлого года.В источнике
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News.ru

Россияне сократили свои расходы в конце июля

На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».
News.ru03:40
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Радио Sputnik

Расходы россиян сократились в конце июля

Радио Sputnik12:01
Телеканал 360°

Расходы россиян сократились в конце июля

Телеканал 360°10:32
News.ru

Россияне сократили свои расходы в конце июля

News.ru03:40
Rambler News Service

Средний чек россиян сократился в конце июля

Rambler News Service07:42
Московский Комсомолец

В конце июля россияне сократили свои расходы

Московский Комсомолец07:08
Комсомольская правда

Россияне сократили ежедневные расходы в июле

Комсомольская правда05:41
Вечерняя Москва

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