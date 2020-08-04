На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

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«На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля», — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей или на 6,5%. Аналитики констатируют замедление роста чека против прошлого года.

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