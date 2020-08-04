Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСредний чек россиян сократился в конце июля

Недельный средний чек россиян за период с 27 июля по 2 августа сократился на 16 рублей по сравнению с предыдущей неделей и составил 573 рубля свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
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с чего всё началось

Россияне сократили свои расходы в конце июля

На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».
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Расходы россиян сократились в конце июля

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Россияне сократили свои расходы в конце июля

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Средний чек россиян сократился в конце июля

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Комсомольская правда05:41

Исследования показали, что в конце июля россияне сократили свои расходы

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Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
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Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
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Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
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Мощный взрыв произошел в порту Бейрута

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Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад

Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
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Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию

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Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
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