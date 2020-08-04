Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСредний чек россиян сократился в конце июля

Недельный средний чек россиян за период с 27 июля по 2 августа сократился на 16 рублей по сравнению с предыдущей неделей и составил 573 рубля свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
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Россияне сократили свои расходы в конце июля

На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».
News.ru03:40

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Расходы россиян сократились в конце июля

Телеканал 360°10:32

Россияне сократили свои расходы в конце июля

News.ru03:40

Средний чек россиян сократился в конце июля

Rambler News Service07:42

В конце июля россияне сократили свои расходы

Московский Комсомолец07:08

Россияне сократили ежедневные расходы в июле

Комсомольская правда05:41

Россияне сократили средний чек в конце июля

Экономика и жизнь09:43
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Общество

На Украине готовят большую распродажу тюрем

На Украине готовятся к большой распродаже тюрем. Мероприятие стартует в четверг, 6 августа.
Общественная служба новостей 10:21
Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
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Политика

Минобороны Беларуси назвало плановыми сборы на границе с Россией

Телеканал RTVI 05:47
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Армия и оружие

130-миллиметровую танковую пушку разработали в Германии

130-миллиметровую гладкоствольную танковую пушку представили разработчики Германии, 1 августа сообщает Naked-Science.
ИА Красная Весна 02 августа в 14:19
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Авто

Volkswagen отзовет в России 57 автомобилей для утилизации

Немецкая компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы.
Известия 09:11
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Общество

«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»

"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
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Армия и оружие

В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых морского базирования

«Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
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Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ 08:46
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Политика

Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
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В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
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Общество

Audi извинилась за рекламу с держащей банан девочкой

Газета.Ru 10:22
Общество

Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию

Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.
Газета.Ru 10:04
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Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

РИА Новости 09:27
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
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Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
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Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
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Политика

Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»

Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
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Пожар в прессовом цехе «ГАЗа» ликвидирован в Нижнем Новгороде

ТаракаНН 09:32
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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
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Культура

Курян приглашают на концерты под открытым небом в парках

В ближайшие дни Управление культуры города Курска и концертно-творческий центр «Звёздный» вновь приглашают гостей и жителей областного центра посетить мероприятия, проходящие в рамках реализации городского проекта «Концерты под открытым небом».
Kurskcity.ru 08:12
Игры

Sony отчиталась о рекордном первом квартале. Отгрузки PS4 достигли 112,3 млн

В текущем финансовом году Sony прогнозирует рост доходов и операционной прибыли игрового сегмента, а также планирует отгрузить 9 млн консолей PS4, что на 4,6 млн меньше, чем в прошлом году.
Игромания.ру 02:57
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