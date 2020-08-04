Экономика
Rambler News ServiceСредний чек россиян сократился в конце июля
Недельный средний чек россиян за период с 27 июля по 2 августа сократился на 16 рублей по сравнению с предыдущей неделей и составил 573 рубля свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
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На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».News.ru03:40
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