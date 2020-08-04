Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСредний чек россиян сократился в конце июля

«На неделе с 27 июля по 2 августа средний чек в России сократился и остановился на уровне 573 рубля», — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении средний чек продемонстрировал рост на 35 рублей или на 6,5%. Аналитики констатируют замедление роста чека против прошлого года.
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Средний чек россиян сократился в конце июля

Rambler News Service07:42

В конце июля россияне сократили свои расходы

Московский Комсомолец07:08

Россияне сократили ежедневные расходы в июле

Комсомольская правда05:41

Россияне сократили свои расходы в конце июля

News.ru03:40
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Происшествия

В прессовом цехе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде произошел пожар

Сегодня в 13:24 в Центр управления в кризисных ситуация поступил сигнал о пожаре в прессовом цехе "ГАЗа" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Российская газета 08:18
1
Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
1
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
658
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
392
Авто

Haval F7 получил новую топовую версию в России

Новые автомобили 04:49
31
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
145
Политика

Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
275
Авто

Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США

Первая модель получит ценник в 13 тысяч долларов и станет самым дешевым электрокаром в США, пока купить такие авто можно будет только в Техасе.
ИнфоСМИ 07:26
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
120
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
104
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
85
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

ИА Красная Весна вчера в 17:21
Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
28
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
20
Наука

Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад

Live24 04:45
58
Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
542
Политика

Президент Белоруссии обратился с посланием к гражданам и Нацсобранию

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к гражданам страны и Национальному собранию.
ПолитРоссия 05:19
20
Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
12
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой вчера в 14:14
160
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
38
Политика

В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация

Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
Цензуры.Нет 04:55
142
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
93
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
292
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 06:07
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Интерфакс 07:57
10
Происшествия

Задержан десантник, который напал на росгвардейца в парке Горького

Праздник омрачила массовая стычка голубых беретов с сотрудниками Росгвардии. Один из бывших военнослужащих ВДВ ударил силовика в челюсть.
Комсомольская правда 04:48
27
Здоровье

В Кировской области за сутки выявлено 33 случая коронавируса

За сутки в Кировской области зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции.
ГТРК Вятка 05:21
34
Общество

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для россиян

Раскрыты условия возможного получения шенгенской визы для российских туристов на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.
Lenta.ru 04:41
1
Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
Вести.Ru 07:41
Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
Газета.Ru 07:38
44
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