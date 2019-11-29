Общество
РИА НовостиСредний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%
Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, в то время как общий объем трат вырос на 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Экономика
«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно
"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Политика
Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Авто
Мэрия Саратова покупает 8 автомобилей в комплектации «люкс»
Администрация Саратова объявила тендер на поставку автомобилей "Киа Оптима" в комплектации "Люкс" или эквивалентных по характеристикам.
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Культура
Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда
Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина развелась с мужем
Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Политика
В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России
В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Здоровье
В сыктывкарских школах начинаются внеплановые каникулы из-за ОРВИ
Из-за ОРВИ и гриппа в Сыктывкаре закрыли на карантин два первых класса Коми национальной гимназии.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
Людмила Нарусова в эфире одного из телеканалов поделилась некоторыми подробностями частной жизни своей дочери Ксении Собчак.
Происшествия
У московской школьницы украли сумку за 100 тысяч с картой «Тройка»
Неизвестные ограбили школьницу в центре Москвы.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Экономика
Расторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная» был расторгнут, потому что инвестор не успевает выполнять свои обязательства.
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.