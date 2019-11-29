Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, в то время как общий объем трат вырос на 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

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