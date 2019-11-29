В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

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