Экономика
ИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Технологии
Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона
Среди микроорганизмов, которые селятся на мониторе гаджета, многие являются условно-патогенными, предупреждает эксперт.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Гаджеты
Intel потеряла миллиарды долларов, продав часть своего бизнеса
Intel отмечает, что инвестировала миллиарды долларов, наняла тысячи сотрудников, приобрела две компании и создала инновационные продукты мирового класса, которые в конечном итоге попали в смартфоны Apple.
Футбол
Брендан Роджерс ответил на слухи о переходе в «Арсенал»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс настаивает, что он полностью привержен «лисам», несмотря на слухи о заинтересованности «Арсенала» в его кандидатуре и возможности выплатить прописанную в контракте компенсацию в 14 миллионов фунтов.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
Общество
Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье
"Квалификационной коллегией судей назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - сказали в пресс-службе.
Армия и оружие
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»
Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Футбол
Бистрович ожидает «тяжелой и упорной» игры против «Арсенала»
Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная, — приводит слова Бистровича официальный Twitter ЦСКА.
Армия и оружие
Власти Японии покупают остров для проведения учений авиации США
Для американских военных учений власти Японии покупают необитаемый остров.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 будет доступно до середины января
Один из пользователей Сети, называющий себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления до Windows 10.
Происшествия
ОНК не получала обращений по условиям содержания Захарченко в колонии
Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Экономика
Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%
Ранее ЦБ уже анонсировал планы обсудить с банковским сообществом возможное повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам при расчете достаточности капитала.
Общество
В Крыму закрыли отель Софии Ротару
Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, вращавшемся вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростном болиде 2014 года, также сошедшем с околоземной орбиты.
Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах
Общество
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.