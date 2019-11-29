Экономика

ИзвестияИзвестияВ России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
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Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

RT на русском05:03

Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36
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Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
РБК 04:42
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Технологии

Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона

Среди микроорганизмов, которые селятся на мониторе гаджета, многие являются условно-патогенными, предупреждает эксперт.
ТК Звезда 02:01
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Новые автомобили 30 ноября в 01:32
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Экономика

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета вчера в 02:14
Гаджеты

Intel потеряла миллиарды долларов, продав часть своего бизнеса

Intel отмечает, что инвестировала миллиарды долларов, наняла тысячи сотрудников, приобрела две компании и создала инновационные продукты мирового класса, которые в конечном итоге попали в смартфоны Apple.
iXBT.com 03:36
Футбол

Брендан Роджерс ответил на слухи о переходе в «Арсенал»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс настаивает, что он полностью привержен «лисам», несмотря на слухи о заинтересованности «Арсенала» в его кандидатуре и возможности выплатить прописанную в контракте компенсацию в 14 миллионов фунтов.
Матч ТВ 01:36
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Политика

Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
РИА Новости 04:50
Общество

Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье

"Квалификационной коллегией судей назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 04:40
Армия и оружие

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»

Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Российская газета 03:37
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Футбол

Бистрович ожидает «тяжелой и упорной» игры против «Арсенала»

Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная, — приводит слова Бистровича официальный Twitter ЦСКА.
Матч ТВ 03:15
Армия и оружие

Власти Японии покупают остров для проведения учений авиации США

Для американских военных учений власти Японии покупают необитаемый остров.
Комсомольская правда 02:32
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 будет доступно до середины января

Один из пользователей Сети, называющий себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления до Windows 10.
Newsler.ru 04:15
Происшествия

ОНК не получала обращений по условиям содержания Захарченко в колонии

Захарченко получил 12,5 лет, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
РИА Новости 03:10
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru вчера в 21:17
Экономика

Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

Ранее ЦБ уже анонсировал планы обсудить с банковским сообществом возможное повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам при расчете достаточности капитала.
Интерфакс 03:10
Общество

В Крыму закрыли отель Софии Ротару

Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Примечания 04:51
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

До DN160822_03 было известно о двух других мини-лунах: 2006 RH120, вращавшемся вокруг Земли в 2006-2007 годах, и низкоскоростном болиде 2014 года, также сошедшем с околоземной орбиты.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
Общество

Жириновский признался, что пробовал наркотики

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Газета.Ru 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
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