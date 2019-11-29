Общество
Газета.RuСредний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%
Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, однако общий объем трат увеличился на 17%. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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