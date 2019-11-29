Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, однако общий объем трат увеличился на 17%. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Общество Путин продлил заморозку военных пенсий Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.

Политика Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".

Происшествия В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Транспорт ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским 22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Здоровье Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Фигурное катание Закарян: сбои в системе голосования ISU вызваны повышенным интересом Сбои в системе голосования Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards вызваны повышенным интересом со стороны болельщиков, но специалисты работают над устранением неполадок, сообщил РИА Новости автор идеи проекта Ари Закарян.