Общество

Газета.RuГазета.RuСредний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
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Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Газета.Ru19:53

Средний чек россиян за поход в магазин в январе снизился на 11%, до 552 руб - исследование

ПРАЙМ19:15

Средний чек российского покупателя снизился почти на 11%

Online47.ru21:01

В первый месяц 2020 года средний чек россиянина уменьшился почти на 11 %

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Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединённых Штатах.
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США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
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На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда 16:32
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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
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Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
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Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 16:35
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НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты

Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.
LentaChel.ru 14:34
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
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Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

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В России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Коммерсантъ 16:44
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Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
Lenta.ru 19:00
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Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги

Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика

Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье

В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
EastRussia 21:21
Политика

Для Ливии подготовлен проект соглашения о перемирии

«МООНПЛ и обе стороны (конфликта в Ливии) подготовили проект соглашения о прекращении огня в стране, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)», - цитирует агентство официальное сообщение.
Национальная служба новостей 09:22
Армия и оружие

В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
РИА Новости вчера в 21:31
Наука

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет

Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
N+1 11:06
Общество

«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Deita.ru 21:30
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Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
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Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
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В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru вчера в 02:13
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Судья остановил поединок в 7-ом раунде, после серии сокрушительных ударов от Тайсона Фьюри.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
Единоборства

Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит накануне Дня защитника Отечества в Сочи.
РИА Новости 22 февраля в 11:36
Общество

9 пензенских НКО победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Всего на первый в этом году конкурс президентских грантов поступило 9 308 проектов от некоммерческих организаций России, в том числе 34 из Пензенской области.
Smi58.ru 22 февраля в 08:25
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В Краснодарском краевом выставочном зале открылись три выставки

На выставке «Искусство графики» впервые за 30 лет представлены графические работы из фондов Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.
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Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
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