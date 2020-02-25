Экономика
Газета.RuСредний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
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Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Здоровье
Социальные няни для одиноких малышей нужны в Южно-Сахалинске
В больнице и малыши, и детки постарше, уже имеющие статус ребенка-сироты или только находящиеся в процессе оформления, оказываются довольно часто.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Культура
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Политика
Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии в ходе встречи в Женеве.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Армия и оружие
Канада начала военные учения в Арктике
Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе чемпиона мира
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку
Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
Теннис
Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Политика
СМИ узнали о планах США ограничить продажу чипов для Huawei
Власти США могут ввести ограничения на продажу компьютерных чипов для китайской компании Huawei, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа, что американским компаниям нельзя запрещать продавать технологии.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Энергетика
Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
Здоровье
Сахалинцам помогают с дорогостоящими лекарствами и лечением
По аналогичному вопросу была дана консультация пенсионеру, которому два раза в год требуются дорогостоящие медицинские препараты для лечения заболевания суставов.
Авто
Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры
К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл грант на 40 млн рублей
В общей сложности на организацию Ural Music Night уйдет более 123 млн рублей, 83 млн из которых – дополнительное софинансирование.