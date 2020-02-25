"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.

с чего всё началось

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

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