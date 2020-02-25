Общество
Газета.RuСредний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новости21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Политика
Постпред России в Женеве назвал США самым крупным должником в ООН
США являются самым крупным должником в ООН, заявил в интервью «Известиям» постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Культура
Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены
Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены.
Футбол
«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
Общество
Московский окружной военный суд возобновит 25 февраля рассмотрение дела фигурантов дела «Сети» в Петербурге
Московский окружной военный суд на выездном заседании 25 февраля в Санкт-Петербурге возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
Футбол
Голливудский актер Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американская группа инвесторов во главе с голливудским актером Джорджем Клуни рассматривает вариант покупки испанского клуба «Малага».
Транспорт
В Благовещенске впервые за четверть века отремонтируют путепровод
В столице Амурской области впервые за четверть века капитально отремонтируют путепровод на одной из главных улиц города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Шоу-бизнес
«Красота нереальная»: Нино Нинидзе сверкнула грудью в черном сарафане
Нино Нинидзе весной прошлого года подала на развод со звездой «Диверсанта» Кириллом Плетневым.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Экономика
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что участие 5% граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Здоровье
Красноярское молоко на 37% не соответствует нормативам
Роспотребнадзор напоминает потребителям, что молоко следует приобретать в сертифицированных магазинах, а не с рук, и внимательно изучать маркировку продукции.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Авто
В Улан-Удэ продают раритетный «Лэнд Крузер» 1982 года
Ярко-жёлтый раритетный "Лэнд Крузер" из Улан-Удэ попал в подборку самых крутых и интересных машин Портал Дром.ру. представил подборку из самых крутых и интересных машин которые выставлены на продажу.
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Общество
Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России
Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе.
Политика
Для Ливии подготовлен проект соглашения о перемирии
«МООНПЛ и обе стороны (конфликта в Ливии) подготовили проект соглашения о прекращении огня в стране, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц домой при помощи создания совместного механизма наблюдения под эгидой МООНПЛ и СВК (Совместная военная комиссия)», - цитирует агентство официальное сообщение.
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Технологии
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.