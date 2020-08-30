Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Комсомольская правда 21

Специалисты компании "Такском" выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях российских магазинов с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О результатах анализа сообщает RT.