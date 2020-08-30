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Газета.Ru
Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Специалисты компании "Такском" выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях российских магазинов с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О результатах анализа сообщает RT.В источнике
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RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
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РБК

Эксперты увидели сокращение трат россиян на алкоголь

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Газета.Ru

Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%

Газета.Ru02:10
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Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Эхо Москвы03:07
Lenta.ru

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

Lenta.ru02:50
РЕН ТВ

Россияне стали меньше тратить на алкоголь

РЕН ТВ03:23
Аргументы и Факты

Эксперты выяснили, на что россияне стали тратить больше денег

Аргументы и Факты01:07
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии
Актуальные Новостивчера в 06:50
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

В семействе появился стильный кросс-универсал CC Shooting Brake, который отличается от европейской модели Arteon Shooting Brake увеличенным дорожным просветом, новым обвесом, внутренним оснащением и отсутствием выбора силового агрегата.
ИА Красная Весна14:52
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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