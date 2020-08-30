Средний чек в алкомаркетах РФ снизился с начала года на 14%
Специалисты компании "Такском" выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях российских магазинов с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. О результатах анализа сообщает RT.В источнике
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Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%
Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
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