Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

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Специалисты компании «Такском» выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях торговых точек в России с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Результаты анализа есть в распоряжении RT.