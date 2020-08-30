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Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Специалисты компании «Такском» выяснили, как изменился средний чек на покупки в основных категориях торговых точек в России с начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Результаты анализа есть в распоряжении RT.В источнике
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RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).
RT на русском00:05
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Москва 24

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

Москва 2401:45
RT на русском

Средний чек в алкомаркетах России с начала года снизился на 14%

RT на русском00:05
Общественная служба новостей

Средний чек в российских алкомаркетах снизился на 14%

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