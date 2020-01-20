Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСредний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей

В 2019 году средний долг россиянина перед банками достиг 249 тысяч рублей. По словам экспертов, задолженность среднестатистического заемщика выросла на 11%.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
РИА Новостивчера в 19:14

Подробнее о событии

Средний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей

Комсомольская правдавчера в 23:38

Эксперты назвали размер задолженности среднестатистического россиянина по кредиту

Life.ruвчера в 22:50

Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками

Известиявчера в 21:32

Эксперты: долг среднестатистического заемщика в 2019 году вырос до 249 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 20:50

Названа средняя сумма долга россиян перед банками

Вечерняя Москвавчера в 19:31

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

РИА Новостивчера в 19:14

Средняя задолженность россиян перед банками достигла четверти миллиона

РЕН ТВвчера в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

Wizz Air откроет рейсы в Петербург из Братиславы, Вильнюса, Бухареста и Софии

Планируется, что в Братиславу авиакомпания будет летать четыре раза в неделю, в Вильнюс - два раза в неделю, в Софию и Бухарест - три раза неделю.
Интерфакс 06:25
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Политика

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
РИА Новости 07:01
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
BFM.ru 07:51
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Авто

В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6

Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.
Faktom 18 января в 04:43
Происшествия

В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле

Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 00:00
Кино

Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам

Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
Коммерсантъ 08:04
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 17 января в 08:26
Гаджеты

В сети опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Сегодня в сети появились первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп.
Piter.tv 08:00
Путешествия

Россияне назвали цену идеального путешествия

Специалисты попросили 67 тысяч своих пользователей назвать цену идеального, по их мнению, путешествия.
Lenta.ru 07:33
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Общество

Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Вести.Ru 07:06
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Общество

Метро Москвы проверяют из-за сообщений о минировании

Новая волна телефонного терроризма нахлынула на Москву - из-за угроз о минировании проверяют все станции метро, десятки школ и детсадов.
Газета.Ru 05:22
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

В Томске в подъезде многоэтажки найдена новорожденная девочка

Sibnovosti.ru 03:38
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды

Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.
ТАСС Спорт 07:33
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Учитывая изменения, автолюбителям, купившим новую машину, согласно закону, теперь не дается 10 суток на то, чтобы получить госномера.
Рамблер 03:27
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Uznayvse.ru 07:20
Политика

Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
ФАН 18 января в 23:49
Общество

Китай полностью откажется от одноразового пластика к 2026 году

Уже в этом году крупнейшие города Китая полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков в магазинах, ресторанах, аптеках и т. д. Под запрет попадет производство одноразовых принадлежностей из пенопласта, средств гигиены с полимерными гранулами и полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм.
Ридус вчера в 09:41
Экономика

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
Футбол

Дибала и Роналду поцеловались, празднуя гол

Курьезный случай произошел в рамках 20-тура итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» обыграл на своём поле «Парму»: 2:1, оба мяча забил португалец Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 05:44
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное