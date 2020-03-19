Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов. "Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса", — заявил в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

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