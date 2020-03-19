Коронавирус

Вести.RuВести.RuСредний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов. "Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса", — заявил в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости07:23

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

RT на русском12:42

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомости04:43

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
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Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
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ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны

ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны. Сообщается, что церемония передачи корабля прошла на верфи в порту Иокогама.
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Коммерсантъ вчера в 09:17
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Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
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На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
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Трамп рассказал о тестировании лекарства от коронавируса

В США тестируют противомалярийный препарат гидроксихлорохин на эффективность лечения коронавируса.
Rambler News Service 13:04
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Авторынок Европы продолжил падение в феврале

Реализация новых легковых автомобилей в Европе по итогам прошлого месяца снизились на 7,2% и составила 1 млн 066 тыс. 794 машины.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

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Российские синхронистки поддержали группу Little Big

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Семак высказался о переносе Евро-2020

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что УЕФА поступил правильно, перенеся сроки проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
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Экономика

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России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
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Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится

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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

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Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
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Звезда шоу «Орел и решка» Леся Никитюк показала себя толстушкой

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Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новости 17 марта в 16:10
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