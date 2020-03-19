Коронавирус

Вести.RuВести.RuСредний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов. "Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса", — заявил в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Газета.Ru08:11

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости07:23

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомости04:43

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21
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Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
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Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
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Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
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Общество

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Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
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Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

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RT на русском 17 марта в 07:08
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Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

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RT на русском 09:17
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 17 марта в 08:59
Гаджеты

Apple представила обновлённый iPad Pro

В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.
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Росздравнадзор одобрил новые российско-японские тесты на коронавирус

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У Фадеева и Валерии намечены большие планы. Артисты убеждены, что создадут нечто «настоящее», что удивит жителей России.
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Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения своих обязательств в условиях закрытия многих азиатских направлений.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Общество

Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
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В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей

В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
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