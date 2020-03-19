Коронавирус

Вести.RuВести.RuСредний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов. "Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса", — заявил в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости07:23

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Газета.Ru08:11

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомости04:43

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54
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Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
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Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Российская Федерация расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза (ЕС).
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«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Гаджеты

Sony показала технические характеристики PlayStation 5

CyberSport.ru вчера в 12:08
Политика

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Газета.Ru 06:47
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РИА Новости вчера в 06:38
Здоровье

Врачам предложили разрешить ставить диагнозы через интернет

Издание, ссылаясь на письмо директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет о том, что из-за пандемии коронавируса специалисты предложили правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Deita.ru 05:00
Здоровье

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Армия и оружие

Около Смоленска заметили военную технику

На снимке отчетливо виден танк и артиллерийская пушка. По словам очевидцев, колонну заметили на Рославльском шоссе.
Smolnarod.ru 06:04
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
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Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:54
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

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Банк Англии снизил ставку до 0,1% - регулятор.
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Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

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Общество

Посольство: Около 600 россиян сегодня вернутся домой из Черногории

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь посольства Кирилл Киржа, два рейса с россиянами вылетят из Черногории сегодня вечером.
Росбалт 09:56
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова, недавно занявшегося политикой, о Крыме.
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Lenta.ru вчера в 13:30
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Новый документ на автомобили появится в РФ

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В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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