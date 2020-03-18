Коронавирус
РИА НовостиВласти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также пообещал, что еженедельно по стране будет проводиться мониторинг рынка труда.
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Происшествия
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Общество
Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии
Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Технологии
«Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств
Успешные атаки через «умные» устройства Интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать Интернет в небольших странах, сообщает в четверг, 19 марта, «Роскомсвобода».
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Наука
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Экономика
Греф не исключил рост доллара до 100 рублей
По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий».
Политика
Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Футбол
Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса
Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за вспышки коронавируса.
Финансы
Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
Экономика
Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира
Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Политика
Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ
Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Общество
Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Космос
SpaceX отправит астронавтов на МКС в мае
Наука
Раннее магнитное поле Земли связали с её мантией, а не ядром
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме
Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Происшествия
Экс-главу Адвокатской палаты Башкирии обвиняют в злоупотреблениях
Уфа, 19 марта 2020, 13:38 — REGNUM Бывшего главу Адвокатской палаты Башкирии обвиняют в злоупотреблении полномочиями.