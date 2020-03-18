Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также пообещал, что еженедельно по стране будет проводиться мониторинг рынка труда.
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Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РИА Новости07:23

Петербургский депутат предложила снизить для бизнеса платежи в бюджет на фоне ситуации с коронавирусом

Росбалтвчера в 11:34

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21

Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса

Комсомольская правда05:50
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Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

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Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей

На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
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Экономика

Bloomberg назвало рубль второй по волатильности валютой мира

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости вчера в 22:13
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

Ученые отмечают, что, вероятно, респираторные симптомы были проявлены у самых тяжелых больных, составлявших первую волну, поэтому они были описаны как основные, и именно на борьбу с ними, главным из которых является пневмония, было направлено лечение.
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

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Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
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Раннее магнитное поле Земли связали с её мантией, а не ядром

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Экс-главу Адвокатской палаты Башкирии обвиняют в злоупотреблениях

Уфа, 19 марта 2020, 13:38 — REGNUM Бывшего главу Адвокатской палаты Башкирии обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
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